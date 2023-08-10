مباحثات عراقية أمريكية لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين

الخميس 10/أغسطس/2023 - 02:22 م

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، اليوم الخميس، مع نائب السفير الأمريكي لدى بغداد ديفيد بورجر، سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس القضاء العراقي ـ في بيان بأن المباحثات تناولت العديد من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك من بينها سبل تعزيز وتوطيد التعاون القضائي بين العراق والولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد في وقت سابق أهمية إسناد ودعم القضاء للجهود الإصلاحية الحكومية الرامية لمكافحة ومحاربة الفساد والإرهاب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد كافة.