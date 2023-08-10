توافد قادة "إيكواس" للمشاركة في قمة استثنائية بشأن النيجر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، اللقطات الأولى لتوافد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” للمشاركة في قمة استثنائية بشأن النيجر، في أبوجا عاصمة نيجيريا، والتي تنطلق بعد قليل.

وتنطلق القمة الاستثنائية لبحث الخطوات التالية في التعامل مع الانقلاب في النيجر، حيث تسعى إلى الحلول الدبلوماسية أولا لحل الأزمة، وفي حالة عدم التوافق سيتم بحث التدخل عسكريا بحسب تصريحات مجموعة “إيكواس”.

يذكَر أن "إيكواس" أمهلت قادة المجلس العسكري في النيجر، خلال قمّةٍ سابقة عُقدت في 30 يوليو الماضي، في أبوجا أيضاً، أسبوعاً، من أجل إعادة محمد بازوم إلى منصبه، وإنهاء احتجازه المستمر منذ إعلان إطاحته، في 26 يوليو الماضي.

ورغم أنّ قادة جيوش هذه الدول أعلنوا أمس الجمعة، وضع خطة إطار "لتدخلٍ عسكري محتمل"، فإنها انتهت الأحد، الساعة الـ22:00، من دون حدوث أي تحرك.

وصرّح مصدرٌ قريب من المنظمة بأنّ خطوةً كهذه "لن تحدث في الوقت الحاضر".