إلقاء زجاجة مولوتوف على سفارة السويد في لبنان

كشف مصدر دبلوماسي، اليوم الخميس، في تصريحات نشرتها وكالة “فرانس برس”، أن مجهولا ألقى زجاجة مولوتوف على واجهة سفارة السويد في العاصمة اللبنانية بيروت، من دون أن تنفجر.

تأتي تلك الخطوة، عقب دعوات لطرد السفيرة السويدية لدى لبنان على خلفية تدنيس وحرق المصحف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأوضح مصدر دبلوماسي من السفارة، رفض الكشف عن هويته، "نؤكد أنه تم إلقاء زجاجة مولوتوف على واجهة سفارتنا مساء أمس الأربعاء من دون أن تنفجر".

وتابع "تمكن المنفذ من الفرار"، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وتقع السفارة السويدية في وسط العاصمة اللبنانية، واتخذت القوى الأمنية في وقت سابق إجراءات في محيطها الشهر الماضي خشية من أي اعتداء، بعد تكرار حادثة تدنيس القرآن وحرقه في ستوكهولم.

فيما أفادت وزارة الخارجية السويدية في تصريحات نشرتها وكالة فرانس برس بأن "طاقم السفارة بخير" وأنها على "تواصل مستمر معه".