الهلال يجدد رغبته في ضم لوكاكو ولكن بشرط

جدد نادي الهلال السعودى، رغبته فى ضم المهاجم البلجيكى روميلو لوكاكو لاعب تشيلسى الإنجليزى، خلال الفترة المقبله ولكن بشرط.

وكشف تقرير إيطالى، أن مسؤولو الهلال فوجئوا برفض لوكاكو للعرضين اللذين تم تقديمهما له هذا الصيف حتى الآن.

وأضاف التقرير: "أن الهلال يمكن أن يرسل عرض ثالث في شهر سبتمبر المقبل، بعد إغلاق نافذة الانتقالات في أوروبا، بشرط إذا لم يرحل لوكاكو عن صفوف تشيلسي".

كان المهاجم البلجيكي صاحب الـ 30 عامًا واضحًا في نواياه، حيث يرغب في مواصلة مسيرته الكروية في إيطاليا، وهو الآن ينتظر أن يقوم يوفنتوس بالتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي.

ولكن الأمور ستكون أكثر صعوبة الآن بعد أن بدا أن فلاهوفيتش مهاجم السيدة العجوز خارج حسابات تشيلسي، الذي كان يسعى لضمه ضمن صفقة لوكاكو.

وسيجتمع الناديان يوم الإثنين أو الثلاثاء في الأسبوع المقبل على أمل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.