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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الطاقة النووية الأوكرانية: تعطل خط الكهرباء الرئيسي في زابوريجيا

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أعلنت محطة الطاقة النووية الأوكرانية، تعطل خط الكهرباء الرئيسي في زابوريجيا، بحسب نبأ عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلنت محطة الطاقة النووية الأوكرانية، أن التخوفات مازالت قائمة حول خطر التسرب الإشعاعي النووي من محطة زابوريجيا، خاصة وأن الكوارثَ النووية ليست غريبة عن أوكرانيا، فالخطر حينها سيهدد القارة الأوروبية بأسرها.

وتعد كارثة تشيرنوبل النووية التي حدثت في أوكرانيا عام 1986، عندما كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي الأكبر من نوعها، ولكن المشكلة في محطة زابوريجيا أنها أكبر من مفاعل تشيرنوبل، فهي أكبر محطة نووية في أوروبا والمقارنة بين الحدثين صعبة.

تعطل الكهرباء أوكرانيا