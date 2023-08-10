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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 17 شخصا إثر غرق قاربهم قبالة سواحل ميانمار

الروهينجا
الروهينجا
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 لقى 17 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر غرق قارب كان يقل لاجئين من أقلية الروهينجا قبالة سواحل ميانمار. 

ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الخميس، عن المتحدث باسم مجموعة الإنقاذ التابعة لمؤسسة "شوي ياونج ميتا" قوله  إنه يعتقد أن أكثر من 50 شخصا كانوا على متن القارب الذى كان متجها إلى ماليزيا عندما واجه مشاكل بسبب الأمواج العاتية، مضيفا أن فرق الإنقاذ عثرت على 8 ناجين، ويجرى استجوابهم من قبل الشرطة.
ويخاطر الآلاف من أقلية الروهينجا بحياتهم كل عام فى رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر في محاولة للوصول إلى ماليزيا وإندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة.

ميانمار ماليزيا لاجئين الروهينجا