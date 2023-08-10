نصائح للتعامل مع الطقس الحار

الخميس 10/أغسطس/2023 - 11:07 م

يعد ارتفاع درجات الحرارة بفصل الصيف من أكثر ما يؤرق المواطنين، لذلك نقدم لكم بعض النصائح التي تساعد في مواجهة نوبة الحر في مصر:

1- حمل زجاجة ماء في جميع الأوقات سواء داخل المنزل أو خارجه.

2- إضافة الفاكهة أو الخيار إلى الماء لإعطاء مذاق مميز على وجبة الإفطار، و

3- تناول الفاكهة والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ومنها البطيخ.

4- تجميد الفاكهة حتى تدوم فترة أطول وتناولها كوجبة خفيفة منعشة، ومن بينها الموز والعنب والبطيخ والبرتقال.

5- مزج الفواكه المجمدة معًا في وإعداد عصير خالي من السكر أو مضاف إليه ملعقة صغيرة من عسل النحل.

6.يفضل تناول طبق سلطة خضروات مغطاة بالدجاج أو السمك أو الجمبري أو البيض أو أي طعام آخر غني بالبروتين.

:7. تجنب تناول الأطعمة المقلية مثل حلقات البصل والبطاطس المقلية وأصابع الموزاريلا والدجاج المقلي.

8- الحد من تناول الحلويات التي تزيد الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب الكاتشب والصلصات والدهون.

9- الابتعاد عن المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية مثل عصير الليمون والصودا واستبدالها بالمياه الباردة.