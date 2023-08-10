روسيا: عمليات تفتيش واستجواب بشأن انفجار مصنع البصريات بضواحي موسكو

الخميس 10/أغسطس/2023 - 01:46 م

أعلنت كبيرة مساعدي رئيس إدارة لجنة التحقيق بمقاطعة موسكو، أولجا فرادي، عن إجراء عمليات تفتيش في شركة "بيرو - روس"، التي اندلع حريق في مستودع تابع لها بمصنع البصريات في مدينة "سيرجييف بوساد" بضواحي العاصمة الروسية، مشيرة إلى مصادرة وثائق ومستندات.

وقالت فرادى اليوم الخميس: "لقد أجرى المحققون عمليات تفتيش في شركة "بيرو – روس"، التي اندلع حريق فى مستودعاتها بضواحي موسكو، حيث جرى مصادرة مستندات ذات صلة بالتحقيق واستجواب أفراد من إدارة الشركة".

يُذكر أن انفجارا ضخما وقع في مصنع للبصريات متخصص في إنتاج البصريات وأجهزة الرؤية للقوات المسلحة وأجهزة الأمن، بمدينة "سيرجييف بوساد" شمال شرقى موسكو بضواحي العاصمة الروسية أمس الأربعاء، مما أسفر عن إصابة 45 شخصا، نُقل 17 منهم إلى المستشفى ويتلقى 5 أشخاص حاليا العلاج في غرف العناية المركزة، بجانب تحطم نوافذ العديد من المباني السكنية المجاورة لمكان الحادث.

وكانت السلطات الروسية قررت إخلاء المصنع وإجلاء سكان المبانى المجاورة، التى تعرضت إلى أضرار كبيرة وفتحت تحقيق بالحادث تحت بند مخالفة متطلبات السلامة الصناعية.