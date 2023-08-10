ads
الخميس 10 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قمة استثنائية لـ"إيكواس" لبحث خطوات التعامل مع الانقلاب فى النيجر

المجموعة الاقتصادية
المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أنها ستعقد قمة استثنائية جديدة، اليوم الخميس، لبحث الخطوات التالية في التعامل مع الانقلاب في النيجر، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

يذكَر أن "إيكواس" أمهلت قادة المجلس العسكري في النيجر، خلال قمّةٍ سابقة عُقدت في 30 يوليو الماضي، في أبوجا أيضاً، أسبوعاً، من أجل إعادة محمد بازوم إلى منصبه، وإنهاء احتجازه المستمر منذ إعلان إطاحته، في 26 يوليو الماضي.

ورغم أنّ قادة جيوش هذه الدول أعلنوا أمس الجمعة، وضع خطة إطار "لتدخلٍ عسكري محتمل"، فإنها انتهت الأحد، الساعة الـ22:00، من دون حدوث أي تحرك. 

 وصرّح مصدرٌ قريب من المنظمة بأنّ خطوةً كهذه "لن تحدث في الوقت الحاضر".

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس قمة استثنائية النيجر الانقلاب في النيجر