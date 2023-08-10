قمة استثنائية لـ"إيكواس" لبحث خطوات التعامل مع الانقلاب فى النيجر

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أنها ستعقد قمة استثنائية جديدة، اليوم الخميس، لبحث الخطوات التالية في التعامل مع الانقلاب في النيجر، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

يذكَر أن "إيكواس" أمهلت قادة المجلس العسكري في النيجر، خلال قمّةٍ سابقة عُقدت في 30 يوليو الماضي، في أبوجا أيضاً، أسبوعاً، من أجل إعادة محمد بازوم إلى منصبه، وإنهاء احتجازه المستمر منذ إعلان إطاحته، في 26 يوليو الماضي.

ورغم أنّ قادة جيوش هذه الدول أعلنوا أمس الجمعة، وضع خطة إطار "لتدخلٍ عسكري محتمل"، فإنها انتهت الأحد، الساعة الـ22:00، من دون حدوث أي تحرك.

وصرّح مصدرٌ قريب من المنظمة بأنّ خطوةً كهذه "لن تحدث في الوقت الحاضر".