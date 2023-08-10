المدير الفنى لـ«كوميكساندرية»: التجهيز للمهرجان استغرق 3 سنوات.. وهدفنا الفنانين المعاصرين

كشف محمد سعيد المدير الفني للمهرجان الدولي للقصص المصورة بالاسكندرية «كوميكساندرية»، تفاصيل التجهيز للحدث الأول من نوعه فى مصر، والذى انطلق يوم الأحد 6 أغسطس 2023، واستمر حتى 8 اغسطس بمدينة الاسكندرية.

حيث انطلقت فعاليات النسخة الاولى من «كوميكساندرية» فى متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية ، وينظم المهرجان ورشة إسكندرية للكوميكس بالتعاون مع مؤسسة «إيلوجن كوميكس» تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية متمثلة فى قطاع الفنون التشكيلية، بدعم من معهد جوته بالاسكندرية.

وقال المدير الفنى للمهرجان، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن التجهيز للمهرجان استغرق 3 سنوات ونصف، تضمن وضع الافكار، وحساب التكلفة المادية، واختيار ضيوف الشرف.

وأضاف ان «كوميكساندرية» يركز نحو الفنانين المصريين والعرب الشباب، اى من جيل المعاصرين للقصص المصورة فى مصر والوطن العربى.

واكد المدير الفنى، ان المهرجان فى نسخته الاولى استضاف الفنان الالمانى رينهارد كلايست، والفنان المصري محمد صلاح، موضحًا انهم اطلقوا معرض للفنان الألماني رينهارد كلايست يتناول خلال لوحاته الجزء الأول لروايته المصورة «ستارمان»، بينما اطلق الفنان محمد صلاحى معرضه الذى ضم لوحات من اعماله السابقة.

اما عن ضيف شرف المهرجان اشار محمد سعيد الى ان الاستاذ مجدى الشافعى رائد الرواية المصرية المصورة، على رأسهم، من خلال حفل توقيع روايته"الجاسوس الانجليزي"، والفنان محمد صلاح وهو من فطاحل الصنعة من خلال ورشة قدمها خلال فعاليات المهرجان.

ويذكر ان مهرجان «كوميكساندرية» اختتم فعالياته يوم الثلاثاء 8 اغسطس بعرض فيلم «كوميكس بالمصري» لمخرجه الكاتب والسيناريست محمد إسماعيل أمين.

363895000_856403872709853_5987025326243415601_n

364110510_823647805781830_3604701831602092927_n

363712656_668238631523188_71758730507576955_n

364394750_1309325169790339_7268278214232364161_n

364110510_823647805781830_3604701831602092927_n

363925387_595955482694488_4939565638037686445_n