تشريح جثة شاب لقي مصرعه بطلق ناري بالخطأ في الشرقية

قررت نيابة منيا القمح اليوم الخميس، تشريح جثة شاب لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ في حفل زفاف في قرية سنهوت وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الشاب إسلام ال جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ في حفل زفاف في قرية سنهوت بمركز منيا القمح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.