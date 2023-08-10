"الرصد الآلي للقمر" مشروع تخرج طلاب علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف

قام فريق من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، بابتكار طريقتين إحداهما تعتمد على قمر صناعي يدور حول القمر وأخرى تعتمد على مجموعة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض والقمر، وعمل نموذج يشرح أطوار القمر وكيف تتكون، وذلك بدلا من الاعتماد على الرصد البصري لأطوار القمر باستخدام التلسكوبات الأرضية أو العين المجردة.

وأشاد الدكتور منصور حسن، بمستوى مشروعات التخرج التي قدمها طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء هذا العام لأول دفعة يتم تخريجها ومدى تنوع تلك المشروعات، والتي تعتبر تتويجا لما قاموا بدراسته خلال سنوات الدراسة بالكلية، ومتابعة وإشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومدى مواكبة المناهج الدراسية لأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وأضاف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن الفريق ضم 9 طلاب هم هيثم عابدين، منار حمدي، أحمد صفوت، أمنية سعد، يمنى محسن، شروق سامي، كيرلس عادل، كاترين أيمن، آية فرج، وتحت إشراف الدكتور خالد يوسف وكيل الكلية للدراسات العليا.