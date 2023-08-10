شقيقان من المنوفية.. ضبط المتهمين بقتل جامع قمامة في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس فى محافظة الدقهلية، من ضبط المتهمين فى واقعة قتل شخص من محافظة البحيرة يعمل فى جمع القمامة، والذى عثر على جثمانه أمس بأحد شوارع المدينة وبه طعنة نافذة بالصدر.

تبين أن وراء الواقعة شقيقان من محافظة المنوفية ويعملان فى جمع القمامة معه واختلفا على أماكن الجمع مما أدى إلى اتكارب الجريمة وكشفتهما كاميرات المراقبة.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من قوات تأمين المستشفيات، بوصول جثمان شخص مقتول وبه طعنة نافذه بالصدر، عثر عليه ملقى بشارع المؤسسة بمدينة دكرنس.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود طعنة نافذة بمنطقة الصدر، ولم يعثر على أي أوراق تحقيق شخصية بحوزته وبمراجعة بلاغات الغياب وعمل نشرة بأوصاف المعثور على جثمانة جرى تحديد هوية المجني عليه، وتبين أن الجثمان لشخص يدعي "حسين مراجع عوض "، 40 عاما، ومقيم بمركز أبو المطامير فى محافظة البحيرة.

بتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير المباحث و برئاسة رئيس مباحث المديرية وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية ومركز شرطة دكرنس تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض وملابسات الواقعة وبفحص كاميرات المراقبة بمكان الواقعة تبين أن وراء ارتكابها شخصين حيث تبين أنهم حمد السنوسى صالح حمد وشقيقه عادل ومقيمان بتلا محافظة المنوفية ويعملان معه بنفس المهنه واختلاف سويا مما أدى إلى قيامهما بقتله.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة وارشدا عن السلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من التشريح .