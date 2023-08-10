ندوات توعوية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بجامعة القناة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على المشاركة المجتمعية الفعالة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، التي تسعى لتوفير جودة الحياة للمواطن المصري.

وتابع: أن الجامعة- تماشيا مع المبادرة الرئاسية 100يوم صحة- قدمت العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية الصحية، والقوافل الطبية المتوجهة للمجتمع، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة خلال تلك الحملات، لنشر الوعي الصحي بالأمراض المزمنة غير السارية، والأمراض المعدية والأوبئة كلها خدمات مجانية ذات جودة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكاتف الجهود من أجل خدمة طبية متميزة وحياة جيدة للمواطنين.

في هذا الإطار- توجهت جامعة قناة السويس بحملتين للتوعوية التثقيفية الصحية إلى مديريتي التنظيم والإدارة والزراعة بمحافظة الإسماعيلية، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والوقاية من الفيروسات والأوبئة المستجدة، مستهدفة 42 من العاملين بها، وبهدف نشر الوعي بتلك الأمراض والأوبئة، وطرق الوقاية والعلاج.

وأقيمت بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء الحسيني عميد كلية التمريض، والدكتورة نيفين حسانين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة ومديرية الزراعة بالإسماعيلية.

واستعرضت من خلالها الدكتورة شيرين عبد المنعم - الأستاذ المساعد بقسم التمريض الباطني الجراحي بكلية التمريض-عوامل الخطورة المشتركة التي تزيد من الإصابة بالأمراض المزمنة، ومفاهيم صحية جديدة عن الأمراض المزمنة (غير السارية) وأنواعها، وقدمت بعض الإرشادات الصحية للوقاية والعلاج من بعض الأمراض المزمنة، مثل التهاب المفاصل، أمراض القلب والأوعية الدموية، الجلوكوما، قصور الغدة الدرقية، والمضاعفات وعوامل الخطورة الناتجة عنها.

وتناولت كذلك كيفية الوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة، واختلافها عن مفهوم الأمراض المزمنة، وأسبابها وطرق انتشارها والوقاية منها مثل (فيروس كورونا، جدري القرود، حمى الضنك).