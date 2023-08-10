بولندا تنوي إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى حدودها مع بيلاروسيا

كشف ماريوس بلاشتشاك وزير الدفاع البولندي، خلال مقابلة إذاعية، عن إن بلاده تنوي نشر 10 آلاف جندي شرقي بولندا لحراسة الحدود مع بيلاروسيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال وزير الدفاع البولندي: "سيكون هناك حوالي 10 آلاف جندي على الحدود، 4 آلاف سيدعمون حرس الحدود بشكل مباشر و6 آلاف سوف ينتشرون في المنطقة".

وقالت وزارة الدفاع البولندية، في وقت سابق، أن توماس براها القائد العام لدائرة الحدود في البلاد، توجه، يوم الاثنين الماضي، إلى وزارة الدفاع الوطني بطلب لنقل ألف جندي آخر إلى الحدود البولندية البيلاروسية، حيث يوجد في الوقت الحاضر، ألفا جندي بولندي على هذه الحدود.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البولندية إن طائرتين هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع البولندي بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.