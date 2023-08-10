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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غليان بين حكام الدوري الممتاز بعد تأجيل صرف المستحقات المتأخرة

رئيس اتحاد الكرة
رئيس اتحاد الكرة المصري
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تسود حالة من الغليان بين حكام الدوري الممتاز، بعد تخلف مسئولي اتحاد الكرة عن صرف المستحقات المتأخرة، رغم الحصول علي أكثر من وعد بصرفها.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أسباب تأجيل صرف مستحقات حكام الدوري الممتازلكرة القدم، رغم البدء في صرف المستحقات المالية المتأخرة لحكام الدرجات الأخرى منذ بداية الأسبوع الجاري.

واضاف المصدر أن لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة فضلت أن يتم البدء بصرف مستحقات حكام دوريات الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، وبطولات الناشئين، خصوصا أن الحكام في هذه الدرجات لم يتقاضوا تقريبا أي مستحقات خلال الموسم المنقضي.

الحكام اتحاد الكرة الجبلاية