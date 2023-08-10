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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابطة الأندية: تأجيل مباريات الأهلي بالدوري خلال بطولة "السوبر الأفريقي"

أحمد دياب رئيس رابطة
أحمد دياب رئيس رابطة الأندية
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قررت رابطة الأندية المحترفة إعفاء الأهلى من خوض مواجهات الدوري طوال فترة المشاركة في بطولة السوبر الأفريقي خلال المدة من 20 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر.
ولن يكون بمقدور الأهلى المشاركة في بطولة الدوري حيث تلعب مواجهات السوبر ليج الأفريقي في مدة زمنية 22 يوما، يخوض خلالها المارد الأحمر 6 مواجهات على الأقل، بمعنى خوض مباراة كل من 3 إلى 4 أيام.
ويأتي الأهلي على رأس 8 أندية كبار ستشارك في السوبر ليج الإفريقي وهي، الأهلي من مصر، وصن داونز من جنوب إفريقيا، والوداد البيضاوي من المغرب، والترجي من تونس، ومازيمبي – الكونغو الديمقراطية، وإنييمبا من نيجيريا، وسيمبا من تنزانيا، وبترو أتليتكو من أنجولا.
ويبلغ مجموع جوائز البطولة وفقًا لما نُشر، 25 مليون دولار على أن تصل في النسخة الرابعة إلى 100 مليون دولار، وذلك بعد زيادة الأندية المشاركة من 8 أندية إلى 16 ثم 24 ناديا.

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