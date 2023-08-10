قطاع المتاحف يعرض طراز العملات في عصر بطليموس الثاني

عرض قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، طراز العملات التي سكت في عصر بطليموس الثاني (285- 246 ق.م ) .

ونشر قطاع المتاحف على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" ان بطليموس الثاني اصبح ملكًا قبل عامين من وفاة والده حيث تخلى سوتير عن العرش طواعية، واختيار ملك لكي يضمن ابن من اختياره بدلا من كراونوس الطائش .

وأضاف: " في البداية ظلت طراز العملة بدون تغير و في الواقع فإنه من المشكوك فيه أنه يمكن الآن تميز القطع التي سكها الأب والأبن على الرغم من أن سوفرنوس ينسب كل العملات من فئة اوبل من الذهب والعملة من فئة الثمانية دراخمات من الفضة الى سوتير ، بينما ينسب الى فيلادلفوس استحداث عملة من فئة الدراخمة من الفضة".



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