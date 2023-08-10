مقتل رجل هدد بقتل بايدن في ولاية يوتا

عرضت فضائية "يورونيو" فيديو أثناء تنفيذ عملية الاعتقال من قبل عناصر FBI لقـُتل الرجل السبعيني الذي كان قد أطلق تهديدات بقتل الرئيس الأمريكي بايدن خلال زيارته إلى ولاية يوتا.

أردى عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي رجلا من ولاية يوتا كان قد هدد باغتيال الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك خلال تنفيذهم مذكرة توقيف صادرة بحقه الأربعاء الماضي، قبيل ساعات من زيارة مقررة لبايدن للولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي مقتل مشتبه به لدى محاولة عناصر تابعين له تنفيذ مذكرة لتفتيش منزله وتوقيفه في مدينة بروفو جنوب مدينة سولت ليك.

ورفض المكتب كشف هوية القتيل باعتبار أن التحقيق لا يزال جاريا، لكن شكوى تقدم بها مدعون فدراليون في ولاية يوتا سابقا أوردت أن اسمه كريج روبرتسون وهو في أوائل السبعينيات من عمره.

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي الذي يحمي الرئيس إنه "على دراية بتحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن شخص في ولاية يوتا أبرز تهديدات لمسؤول تقع حمايته على عاتق الخدمة السرية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويزور بايدن حاليًا غرب الولايات المتحدة ومن المقرر أن ينتقل الأربعاء من ألبوكيركي في نيو مكسيكو إلى مدينة سولت ليك في يوتا.