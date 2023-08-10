ads
الخميس 10 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقتل رجل هدد بقتل بايدن في ولاية يوتا

الرئيس الامريكي جو
الرئيس الامريكي جو بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت فضائية "يورونيو" فيديو أثناء تنفيذ عملية الاعتقال من قبل عناصر FBI لقـُتل الرجل السبعيني الذي كان قد أطلق تهديدات بقتل الرئيس الأمريكي بايدن خلال زيارته إلى ولاية يوتا.

أردى عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي رجلا من ولاية يوتا كان قد هدد باغتيال الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك خلال تنفيذهم مذكرة توقيف صادرة بحقه الأربعاء الماضي، قبيل ساعات من زيارة مقررة لبايدن للولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي مقتل مشتبه به لدى محاولة عناصر تابعين له تنفيذ مذكرة لتفتيش منزله وتوقيفه في مدينة بروفو جنوب مدينة سولت ليك. 

ورفض المكتب كشف هوية القتيل باعتبار أن التحقيق لا يزال جاريا، لكن شكوى تقدم بها مدعون فدراليون في ولاية يوتا سابقا أوردت أن اسمه كريج روبرتسون وهو في أوائل السبعينيات من عمره.

 وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي الذي يحمي الرئيس إنه "على دراية بتحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن شخص في ولاية يوتا أبرز تهديدات لمسؤول تقع حمايته على عاتق الخدمة السرية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويزور بايدن حاليًا غرب الولايات المتحدة ومن المقرر أن ينتقل الأربعاء من ألبوكيركي في نيو مكسيكو إلى مدينة سولت ليك في يوتا.

الرئيس الأمريكي بايدن الولايات المتحدة دونالد ترامب تهديدات بقتل الرئيس الأمريكي ولاية يوتا