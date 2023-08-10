البطولة العربية.. الهلال يحقق رقما قياسيا جديدا بعد وصوله للنهائى

كتب الهلال السعودى، تاريخ لنفسه بعد وصوله لنهائى البطولة العربية، ليعلن عن رقم قياسى على مستوى الأندية السعودية والخليجية والعربية، ليكون النهائى الرابع في عام واحد، على مختلف المستويات محليا وعربيا وقاريا وعالميا.

وتأهل فريق الهلال السعودى لنهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد الفوز على نظيره الشباب بثلاثة أهداف لهدف، وذلك على ملعب الملك فهد بالطائف، ليضرب موعداً مع النصر يوم السبت المقبل فى نهائى البطولة العربية.

وكانت أول نهائيات الهلال هذا الموسم في عام 2023، حين وصل لنهائي كأس العالم للأندية بالمغرب أمام ريال مدريد الإسباني، وخسر حينها بخمسة اهداف لثلاثة.

وتأتى ثانى نهائيات الهلال عندما تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا الياباني، ولكنه خسر بهدفين لهدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعوض الهلال خسارته للنهائيين العالمي والقاري بفوزه محلياً بكأس الملك على حساب الوحدة بضربات الترجيح.

وأكمل أزرق العاصمة مسيرته المميزة في عام 2023 ليصل لنهائي البطولة العربية، ليكون أول فريق سعودي وخليجي وعربي يصل لنهائي عالمي وقاري وعربي ومحلي في سنة واحدة.