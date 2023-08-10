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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمن الروسي: اعتقال مواطن تجسس على قطارات عسكرية لصالح أوكرانيا

الأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي
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علنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، اعتقال أحد سكان مقاطعة سمارا في وسط البلاد؛ بتهمة إرسال معلومات عن تحركات القطارات العسكرية الروسية إلى الاستخبارات الأوكرانية. 

وذكرت الهيئة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية  اليوم الخميس، أنه "تم إحباط نشاط إجرامي موجه ضد أمن روسيا مارسه مواطن روسي من سكان مقاطعة سمارا ضالع في الخيانة العظمى".
وأضاف البيان "ثبت أن المواطن المذكور بادر بمراسلة موظف في الخدمات الخاصة الأوكرانية عبر الإنترنت، وقام بناء على تعليمات منه بتصوير قطارات عسكرية في منطقة سمارا ونقل الصور مع تعليقات حول موقع التصوير وعدد المعدات العسكرية".
ورفعت بحق المحتجز قضية جنائية بموجب مادة "الخيانة العظمى"، التي تقضي بعقوبة تتراوح بين السجن لمدة ما بين 12 إلى 20 سنة والسجن مدى الحياة.

الأمن الفيدرالي الروسية سمارا روسيا