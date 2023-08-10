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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وفاة الشاعر والمترجم مدحت طه عن عمر 67 عاما

الشاعر والمترجم مدحت
الشاعر والمترجم مدحت طه
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رحل عن عالمنا، اليوم الخميس، الشاعر والمترجم الدكتور مدحت طه، والذى وافته المنيه منذ قليل عن عمر ناهز 67 عاما، ونعاه عدد كبير من المثقفين.

وقال الكاتب الصحفى سيد محمود عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "غيب الموت اليوم وجها طيبا وكريما خدم الحياة الثقافية بإخلاص في اتيليه القاهرة شاعرا ومترجما، الف رحمة ونور صديقنا الغالى د. مدحت طه".

ويُعد الدكتور مدحت طه حسن أو مدحت طه، شاعر ومترجم وناقد مصرى من مواليد عام 1956، تخرج فى كلية الطب بجامعة عين شمس ومارس الكتابة والترجمة الأدبية بجانب الطب، حيث ترجم أعمالا لكبار كتاب اللغة الإنجليزية، مثل "الطفل الخامس" للفائزة بنوبل دوريس ليسنج، و"قلب الظلام" لجوزيف كونراد، بالإضافة للعديد من الأعمال الشعرية، صدر له فى الشعر ديوانان الأول فى 2007، "السكون والصدى" والثاني في 2018، "أسئلة تراود الغفلة"، ورواية وحيدة  وهي التى كتب عنها الكثير من نقاد مصر والوطن العربي أولهم كان الراحلان دكتور عبد المتعم تليمة والناقد دكتور شاكر عبد الحميد، و"السير على الأطراف" وهي تلك الرواية التي تسير في سرد ذاتي.

 

 

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