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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكل فرحان.. زوار مدينة العلمين الجديدة يشيدون بالممشى السياحي (فيديو)

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عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى ، تقريراً تلفزيونيًا بعنوان «زوار مدينة العلمين الجديدة يشيدون بالممشى السياحي وبالمدينة».

وذكر التقرير، أن العلمين الجديدة تحولت من أرض غير آمنة إلى واحدة من أهم المدن السياحية الشاطئية وتستضيف مهرجان العلمين في نسخته الأولى، والذي يتضمن عددًا من الأنشطة الرياضية والحفلات الغنائية وسط أجواء ترفيهية وعائلية وشبابية.

 وقال أحد الحضور: «مهرجان العلمين مهم للمصريين كما أنه واجهة للوطن العربي كله، والمجهودات ملحوظة، والإعمار الذي نعيشه اليوم ليس سهلاً على الإطلاق، والعالم كله يتجمع في العلمين الجديدة». 
وأضاف آخر: «مهرجان العلمين رائع والجو ممتع والكل سعيد بما يحدث هنا، فالخدمات مميزة ويتم تقديمها بجودة عالية»، كما قالت مواطنة مصرية: «المكان هنا حلو والممشى رائع، وهناك فنادق والمكان هادي ورايق، اتبسطت جدا ودخلنا أماكن كتير».

الحفلات الغنائية العلمين الجديدة الممشى السياحي مهرجان العلمين