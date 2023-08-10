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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تُهاجم صيادين فلسطينيين وتلحق أضرارًا بمركب قبالة غزة

بحرية الاحتلال الإسرائيلي
بحرية الاحتلال الإسرائيلي
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هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، بالرصاص، وخراطيم المياه، وألحقت أضرارا بأحدها.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن زوارق بحرية الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين وهى على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة "السودانية" شمال غرب غزة، وأطلقت الرصاص، وفتحت خراطيم المياه وحاولت إغراقها، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة فى أحد المراكب واضطرار الصيادين لمغادرة المكان. 
وتتعمد بحرية الاحتلال الإسرائيلى يوميًا مُلاحقة الصيادين فى بحر غزة ومنعهم من مُمارسة الصيد.

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