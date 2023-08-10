بحرية الاحتلال الإسرائيلي تُهاجم صيادين فلسطينيين وتلحق أضرارًا بمركب قبالة غزة

الخميس 10/أغسطس/2023 - 12:30 م

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، بالرصاص، وخراطيم المياه، وألحقت أضرارا بأحدها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن زوارق بحرية الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين وهى على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة "السودانية" شمال غرب غزة، وأطلقت الرصاص، وفتحت خراطيم المياه وحاولت إغراقها، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة فى أحد المراكب واضطرار الصيادين لمغادرة المكان.

وتتعمد بحرية الاحتلال الإسرائيلى يوميًا مُلاحقة الصيادين فى بحر غزة ومنعهم من مُمارسة الصيد.