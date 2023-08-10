بكين تعارض بشدة فرض القيود الأمريكية على الاستثمار في الصين

الخميس 10/أغسطس/2023 - 12:25 م

عارضت الصين بشدة إصرار الولايات المتحدة على فرض القيود على الاستثمار في بكين، وقدمت احتجاجات شديدة إلى الجانب الأمريكي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، في بيان لها، وفقا لما أوردته شبكة "سي جي تي إن الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني، إن تقييد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين بحجة الأمن القومي هو عمل واضح من أجل إرهاق مفهوم الأمن وتسييس مشاركة الأعمال التجارية.

وذكرت الخارجية الصينية، أن الهدف الحقيقي لهذه الخطوة هو حرمان الصين من حقها في التطور والسعي بأنانية لتفوق الولايات المتحدة على حساب الآخرين، وقال البيان "هذا إجبار اقتصادي صارخ وتسلط تكنولوجي، وهو عمل ينتهك بشكل خطير مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، ويزعزع استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، ويضر بمصالح كل من الصين والولايات المتحدة وكذلك مجتمع الأعمال العالمي"، مؤكدا أن هذا الأمر يُعد تراجعًا عن العولمة وخطوة للتخلص التدريجي من الصين.

وفي إشارة إلى تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم السعي إلى "الانفصال" عن الصين أو وقف التنمية الاقتصادية للصين، حثت الخارجية الصينية الجانب الأمريكي على الالتزام بهذا التعهد والتوقف عن التسييس والاستغلال والتسليح لقضايا التكنولوجيا والتجارة، وإلغاء القرارات الخاطئة على الفور، وإزالة القيود المفروضة على الاستثمارات في الصين وتهيئة بيئة مواتية للتعاون التجاري الصيني – الأمريكي.

وشددت وزارة الخارجية الصينية على أن بكين ستتابع التطورات عن كثب لحماية حقوقها ومصالحها.