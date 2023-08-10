السلطات الروسية تلقي القبض على مواطن بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا

أعلنت السلطات الروسية، إلقاء القبض على أحد سكان مقاطعة سمارا في وسط روسيا بتهمة التجسس من خلال إرسال معلومات عن تحركات القطارات العسكرية الروسية إلى الاستخبارات الأوكرانية، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضحت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه "تم إحباط نشاط إجرامي موجه ضد أمن روسيا مارسه مواطن روسي من سكان مقاطعة سمارا ضالع في الخيانة العظمى".

وأضاف البيان: "ثبت أن المواطن (المذكور) بادر بمراسلة موظف في الخدمات الخاصة الأوكرانية عبر الإنترنت، وقام بناء على تعليمات منه بتصوير قطارات عسكرية في منطقة سمارا ونقل الصور مع تعليقات حول موقع التصوير وعدد المعدات العسكرية".

ورفعت ضد المحتجز قضية جنائية بموجب مادة "الخيانة العظمى"، التي تقضي بعقوبة تتراوح بين السجن لمدة ما بين 12 إلى 20 عاما والسجن مدى الحياة.