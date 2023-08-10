ads
الخميس 10 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا.. تدمير 7 طائرات بدون طيار هجومية روسية خلال 24 ساعة

طائرات بدون طيار
طائرات بدون طيار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن سلاح الجو الأوكراني، تدمير سبع طائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه (مركبات جوية بدون طيار) من طراز شاهد -136 و131، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الخدمة الصحفية لسلاح الجو الأوكراني، وفقا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أطلقت عشر طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد -136 و131 من منطقة كورسك الروسية الحدودية واستمر الهجوم ما يقرب من الخمس ساعات.

يشار إلى أن طائرات سلاح الجو الأوكراني نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 40 غارة جوية، استهدفت 20 منها تدمير منشآت القوات الروسية ومناطق تمركز المعدات والأفراد.

القوات الروسية روسيا أوكرانيا