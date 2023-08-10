أوكرانيا.. تدمير 7 طائرات بدون طيار هجومية روسية خلال 24 ساعة

الخميس 10/أغسطس/2023 - 11:45 ص

أعلن سلاح الجو الأوكراني، تدمير سبع طائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه (مركبات جوية بدون طيار) من طراز شاهد -136 و131، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الخدمة الصحفية لسلاح الجو الأوكراني، وفقا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أطلقت عشر طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد -136 و131 من منطقة كورسك الروسية الحدودية واستمر الهجوم ما يقرب من الخمس ساعات.

يشار إلى أن طائرات سلاح الجو الأوكراني نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 40 غارة جوية، استهدفت 20 منها تدمير منشآت القوات الروسية ومناطق تمركز المعدات والأفراد.