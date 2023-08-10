القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بالعاصمة (صور)

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بالعاصمة.

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته ٢٩ قطعة حديدية "مُختلفة الأحجام" وبمناقشته عن مصدرها إعترف بسرقتها من داخل موقع إحدى الشركات بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال شروعه فى سرقة إطار إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأميرية عن طرق كسر زجاج السيارة، وبمواجهته إعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتصرفه فى المسروقات لدى (عميله سيئ النية"له معلومات جنائية") تم ضبطه، وبحوزته ( بعض من أجزاء السيارات) ، وبمواجهته أيد ما سبق ، وأضاف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعه سرقة.

ونجح رجال المباحث فى ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى) من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف بها بالبيع لدى عميله سيئ النية(مالك محل ذهب - كائن بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهمين