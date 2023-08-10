بالأسماء.. إصابة 15 شخصًا بينهم 10 أطفال عقرهم كلب ضال بالدقهلية

أصيب 15 شخصًا بينهم 10 أطفال بإصابات مختلفة عقب قيام كلب ضال بمهاجمتهم بقرية محلة انجاق التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية، حيث تمكن الأهالى من الإمساك بالكلب والسيطرة عليه والتخلص منه، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقى العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من أهالى قرية محلة انجاق التابعة للمركز بقيام كلب ضال بمهاجمة المواطنين فى شوارع القرية وعقر عدد كبير منهم بينهم أطفال مما أدى إلى حالة من الفزع بين أهالى القرية.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين ومسئولى مجلس المدينة والطب البيطري إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 15 شخصا بينهم 10 أطفال بإصابات مختلفة عقب قيام كلب ضال بعقرهم فيما تمكن أهالي القرية من الإمساك بالكلب الضال والتخلص منه وجرى تسليمه للطب البيطرى لدفنه بالطريقة الآمنة.

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقى العلاج اللازم وهم: إبراهيم عبد الحليم 31 عاما ومحمد صابر محمد عبدالسلام 28 عاما ومحمد مصطفى السعيد 22 عاما ورزق محمد 20 عاما ومحمد حسن حمودة 18 عاما وساجد محمد الدسوقي 9 سنوات ومالك الشربيني 9 سنوات ومنة أحمد رزق 8 سنوات وزياد محمد عبد الحسيب 8 سنوات وروضة طلبة عبدالفتاح 7 سنوات ومحمد أحمد عبدالسلام 6 سنوات ورزق السيد رزق 5 سنوات ومالك محمد سعد إسماعيل 5 سنوات ومكة محمد راضي 4 سنوات ونورين أحمد سمير 4 سنوات.

فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.