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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أزهر مطروح: ختام امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية دون شكاوى.. صور

قيادزهر مطروح تتابع
قيادزهر مطروح تتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية
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تابعت قيادات الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، ختام امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية، والتي اختتمت اليوم بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، وجرى عقدها على مدار أسبوع بداية من السبت الماضي على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

حيث تفقد رئيس أزهر مطروح الشيخ عبد العظيم سالم، يرافقه موفد قطاع المعاهد الأزهرية، فتحي صديق، والوكيل الشرعي للمنطقة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، لجان عبد الحليم محمود الابتدائي، ومطروح الابتدائي النموذجي، وتم التأكد من انتظام الطلاب في مقار اللجان وأدائهم للامتحان بشكل منضبط دون حدوث أي مشكلات.

وأكد رئيس أزهر مطروح، أن كافة اللجان أنهت اليوم أعمال امتحانات الشهادة الابتدائية دون شكوى، ولم تواجه أى عقبات خلال أداء الامتحانات على مدار الفترة كاملة والاستقرار والهدوء ساد اللجان، على أن يتم اعمال التصحيح بدء من الأحد المقبل.

كما حرص قيادات الأزهر بمطروح المرور على لجان امتحانات الشهادتين الإعدادية والقراءات بمعاهد (بنين مطروح - وفتيات القراءات - بنين النموذجي)، وتم الاطمئنان على توفير المناخ الملائم للطلاب، والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات.

أزهر مطروح: ختام امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية دون شكاوى

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مطروح أزهر مطروح امتحانات الدور الثاني الشهادة الابتدائية الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية