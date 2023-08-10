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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لم تحدث منذ 73 عاما.. تحذير من درجات حرارة قياسية في إسبانيا

موجة حر غير مسبوقة
موجة حر غير مسبوقة بإسبانيا
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عرضت فضائية "يورونيوز" مقطع فيديو لشوارع اسبانيا حيث يعاني المواطنين الاسبان من أرتفاع قياسي في درجات الحرارة ، و يتوقّع أن تبلغ الحرارة 44 درجة مئوية وهي موجة الحر الثالثة هذا الصيف.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية من أن متوسط درجة الحرارة في كل أنحاء البلاد قد يصل إلى أعلى مستوياته في 70 عاما.

وقالت وكالة الأرصاد على الأرجح، ستكون هذه الأيام الخمسة الأكثر حرا في شهر أغسطس منذ 73 عاما مع وضع كل أنحاء البلاد تقريبا في حالة تأهب قصوى.

وتقع شبه الجزيرة الأيبيرية في الخطوط الأولى في مواجهة ارتفاع حرارة الأرض في أوروبا مع ازدياد وتيرة موجات الحر والجفاف والحرائق.

واستخدمت عناصر الإطفاء الإسبان ما يصل إلى 10 قاذفات مياه لإبطاء انتشار النيران حول فالنسيا دي ألكانتارا في إكستريمادورا قرب الحدود مع البرتغال.

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