20 صورة ترصد اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بجنوب سيناء

استقبل أحمد مسعد، وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اللجنة الفنية المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة واتحاد العاب القوى لانتقاء اللاعبين مواليد ٢٠١١ / ٢٠١٢ بنين وبنات على ملاعب الاستاد الرياضي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالناشئين ودعمهم في كل المجالات .
ويتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشكل متواصل، مراحل تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.
والجدير بالذكر أن رسالة المشروع هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ونخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل علي تنمية موارد المشروع، مشيراً إلى دور اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلى الأهداف المرجوة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة .
كانت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، قد أعلنت عن موعد اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بجنوب سيناء في لعبة (ألعاب قوى) مواليد 2011- 2012 للموسم الرياضي 2023/2024، وعلى الراغبين في الالتحاق بالمشروع حضور اختبار ألعاب القوى بالاستاد الرياضي في العاصمة طور سيناء الساعه 9.30 صباحا، والمطلوب صورة شهادة ميلاد اللاعب وعدد ٢ صورة شخصية وصورة بطاقة ولي الأمر.