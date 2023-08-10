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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

طلاب زويل يتصدرون المراكز الأولى بمسابقة شل مصر 2023

طلبة جامعة زويل
طلبة جامعة زويل
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فاز فريق Earthwish، الذي يمثل طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل  بالمركز الثالث على مستوى العالم بمسابقة "تخيل المستقبل" المنظمة من قبل شركة شل مصر لعام 2023.

وهي مسابقة عالمية  تضم الطلاب من مختلف الجامعات  حول العالم و ذلك من أجل إشراكهم فى إبتكار حلول للتحديات العالمية ووضع رؤيتهم عن طريق استخدام السيناريوهات التى تدمج القوى الدافعة الاقتصادية، البيئية، القانونية،
السياسية، الاجتماعية والتكنولوجية لخلق عالم أفضل بحلول عام 2060.

وشارك من جامعة زويل ستة طلاب ليمثلوا فريق Earthwish المصرى من مختلف تخصصات الهندسة وهم 
بيتر جاد بمجال هندسة النانوتكنولوجى، على سليمان وجنا مصطفى  بمجال الهندسة البيئية، نرمين عبد العليم بمجال هندسة الطاقة المتجددة، أية حسام بمجال هندسة الطيران والفضاء الجوى، وعمر عياد بجمال هندسة الإتصالات والمعلومات.

وعقدت المسابقة يوليو الماضى وذلك  بعدما احتل فريق  Earthwish المصرى في مايو الماضى المركز الأول فى النهائيات المحلية  والتى شارك فيها 623 متقدمًا للمسابقة من 39 جامعة في جميع أنحاء مصر، حيث وقع الاختيار على 32 متسابقاً وتم تقسيمهم إلى خمس فرق، وتكليفهم بصياغة سيناريوهات عملية للتغلب على أكبر التحديات الراهنة تحت شعار “طاقة أكثر وأنظف بحلول عام 2060 كيف سنعيش ونعمل ونلعب؟”.

ومن ثم خلال النسخة الاقليمية للنهائيات قدم فريق “Earthwish” سيناريو مزدوجًا تضمن رؤيتهم لمدينة بورسعيد الساحلية عام 2060 ، حيث تصورت السيناريوهات مدينة بورسعيد باعتبارها مركزًا للجيل الجديد من حيث تكنولوجيا المواصلات وسط حياة مستدامة مدعومة ببدائل بمزيج متوازن من الوقود الأحفوري منزوع الكربون والطاقة المتجددة وطرق الصيد الصديقة للبيئة، مع وضع الاستدامة البيئية في قلب التنمية المبتكرة.

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الاقتصادية الهندسة البيئية التحديات الراهنة الطاقة المتجددة الاتصالات