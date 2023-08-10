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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخدمات البيطرية: تخفيض قيمة التأمين على الماشية إلى 1% فقط.. بالفيديو

الخدمات البيطرية
الخدمات البيطرية
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تحدث الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن أهمية نشر ثقافة التأمين على الماشية بين المربين ومنتجي الثروة الحيوانية، قائلاً: "ثقافة التأمين على الثروة الحيوانية منشأ في الصندوق منذ  أكثر من 60 عاماً، لكنه شهد نهضة خلال الثلاث أعوام الأخيرة".

وأضاف إيهاب صابر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن هناك مليون رأس ماشية مأمن عليها وتم دخولها إلى مصر، مؤكدًا أن الفلاحين بدأوا في زيادة الثروة الحيوانية لديهم، من خلال قروض البنوك.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أنه تم تخفيض قيمة التأمين على الماشية من 1.5% من قيمة الماشية إلى 1% فقط من قيمتها، لافتًا إلى أن هناك 37 مرضا يتم علاج الماشية منهم مجاناً في حالة التأمين على الماشية.

 

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