أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 710 شاحنة و292 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 347 شاحنة و130 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 363 شاحنة و162 سيارة .
حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة امل ومغادرة ثلاث سفن وهي الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و القاهرة ، بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادر العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و 200 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث بريدج ، ايلة وسينا .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2150 راكب بموانيها .
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تداول 12 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 710 شاحنة و292 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 347 شاحنة و130 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 363 شاحنة و162 سيارة .
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 710 شاحنة و292 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 347 شاحنة و130 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 363 شاحنة و162 سيارة .