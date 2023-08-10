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الخميس 10 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 12 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 710 شاحنة و292 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 347 شاحنة و130 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 363 شاحنة و162 سيارة . 
حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال  العبارة امل ومغادرة ثلاث سفن وهي الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و القاهرة  ، بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين  الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادر العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600  طن بضائع و 200 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث بريدج ، ايلة وسينا . 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2150 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري