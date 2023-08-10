تداول 12 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 710 شاحنة و292 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 347 شاحنة و130 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 363 شاحنة و162 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة امل ومغادرة ثلاث سفن وهي الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و القاهرة ، بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادر العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و 200 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث بريدج ، ايلة وسينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2150 راكب بموانيها .

