دبلوماسي روسي: الناتو يعمل على سيناريو استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا

الخميس 10/أغسطس/2023 - 11:14 ص

اتهم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه يعمل على سيناريو استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا.

وقال جالوزين - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس- "إن حلف الناتو يمارس ما يسمى بالبعثات النووية المشتركة، وهذا يعني أن الدول غير النووية الأعضاء في الحلف متورطة في التخطيط العسكري لاستخدام الأسلحة النووية ويتم تدريب خبرائها على كيفية التعامل مع الذخائر النووية الأمريكية".

وأضاف الدبلوماسي الروسي، أنه "علاوة على ذلك فإن التدريبات العسكرية للحلف تضع سيناريوهات لاستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا".

وأشار جالوزين، إلى أن الولايات المتحدة حافظت على مخازن الذخيرة النووية في أراضي الدول غير النووية الأعضاء في حلف الناتو منذ حقبة الحرب الباردة، موضحا أن الجانب الروسي أكد مرارًا أن هذا الوضع سيؤثر سلبا على الأمن الدولي والأوروبي.

وذكر الدبلوماسي الروسي، أنه "في قمة الناتو الأخيرة التي عُقدت في فيلنيوس في يوليو اتخذ الغرب عددا من القرارات بما في ذلك في مجال التخطيط العسكري، بهدف تعزيز القدرات العسكرية للحلف وتطوير بنيته التحتية بالقرب من حدود دولة الاتحاد لروسيا وبيلاروسيا".