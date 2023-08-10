روسيا: استئناف صفقة الحبوب لن يتم إلا باستيفاء شروطنا

الخميس 10/أغسطس/2023 - 11:09 ص

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، أن استئناف صفقة الحبوب لن يتم إلا باستيفاء شروط الجانب الروسي المنهجية، وتوائم الاتفاق مع الأهداف الإنسانية المعلنة.

وقال جالوزين- في تصريح لوكالة (تاس) الروسية للأنباء، اليوم الخميس: "لا يزال موقفنا كما هو.. أولا لحل المشاكل الهيكلية، يجب إعادة ربط البنك الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت" واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وإنشاء لوجستيات النقل والتأمين، واستعادة وصول الشركات الروسية إلى أصولها الأجنبية".

وأوضح أنه "بعد ذلك فقط، سيكون من الممكن البدء في النظر في إمكانية استئناف مبادرة البحر الأسود، وأؤكد، وفقا للأهداف الإنسانية المذكورة سابقا".

وتوقفت صفقة الحبوب منذ 17 يوليو الماضي، بعد أن أبلغت روسيا تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا باعتراضها على مواصلة الاتفاق دون معالجة شروط موسكو المتفق عليها في يوليو 2022.