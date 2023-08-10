ننشر خريطة القوافل الطبية العلاجية المجانية في قرى دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن إستئناف عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر أغسطس الجاري والتى تستهدف (7) قرى بعدة مراكز بدمياط، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية.

وقد وجه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة الطب العلاجي للمرور على مستشفى فارسكور المركزى لمتابعة التزام وانضباط الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية واشتراطات الحماية المدنية وأبرز المعوقات الفنية وسرعة حلها.

وتم مرور اللجنة برئاسة الدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى بدءًا بقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوى والحضانة وتم متابعة لتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال وقسم العناية المركزة وتم مناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وتم متابعة لسجلات مرضى الكلى وتوفير أي احتياجات طبية لهم، وتم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة للعمل، كما تم التأكيد علي متابعة مدى رضا المرضي عن الخدمة المقدمة لهم من خلال فرق خدمة المواطنين.

وواصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".