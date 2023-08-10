الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية.. والحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام نتيجة التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس ، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي أعلى سطح الأرض يجلب كتلا هوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا، لتعمل على انخفاض درجات الحرارة و تلطيف الأجواء بشكل كبير، لأنها أكثر اعتدالا من الكتل التي تؤثر علينا في الأيام الماضية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن قيمة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في الظل ستكون 33 درجة مئوية، وأغلب المحافظات تشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وذكرت، أن الطقس سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على المحافظات الجنوبية، مثل جنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد نهارا، وفي فترات الليل سنشعر بالمزيد من التحسن في الأحوال الجوية، والأجواء معتدلة الحرارة على معظم الأنحاء وبخاصة المناطق الشمالية من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

