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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

طريقة تحضير ساندويش التورتيلا بالجرجير لوجبة الفطور

ساندوتش التورتيلا
ساندوتش التورتيلا
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تعد وجبة الفطور من الوجبات الصحية الهامة للأسر؛ لذا تحرص ربات المنازل علي التنوع في تقديمها  خاصة للأطفال.

ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير باستخدام خبز التورتيلا المكسيكي، جربيه بحشوة مميزة من جبن الفيتا الأبيض، وشرائح الطماطم، وورق الجرجير الطازج،

 

وقت الطهى
20 دقيقة

يكفي 4 أشخاص
 

المقادير
- طماطم : 1 حبة (مقطّعة إلى شرائح رقيقة)
- جبن فيتا : 100 غراماً (مقطّع إلى مكعبات صغيرة)
- الجرجير : نصف حزمة
- زيتون أسود : ملعقة كبيرة (مقطّع إلى دوائر ومنزوع النوى)
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- نعناع يابس : نصف ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : رشة
- خبز التورتيلا : حسب الحاجة
 

طريقة التحضير
افردي خبز التورتيلا على سطح العمل، ووزعي فوقه الطماطم، ومكعبات جبن الفيتا، والزيتون، والجرجير.

وفي وعاء جانبي صغير، اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون الحامض، والنعناع، والملح حتى تتجانس المكونات، ثم اسكبي الصلصة فوق الساندويش ولفيه، وضعيها في طبق التقديم ويُقدم الساندويش فورًا. 

20 دقيقة الجرجير الوجبات الصحية طريقة التحضير ساندوتش التورتيلا