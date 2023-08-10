انقطاع غير مسبوق للتيار الكهربائي يضرب عددا من الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة تأثر شبكة إمدادات الكهرباء بتداعيات التغير المناخي، والطلب الزائد الذي يتجاوز سعة المتوفر.

واستعرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا، أفاد بأن ملايين من الأمريكيين يعانون في الوقت الحالي إنقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل وشركة.

وبعد أكثر من 24 ساعة من عواصف شرسة اجتاحت معظم شرق الولايات المتحدة، ولاية جورجيا ، نورث كارولينا، ميريلاند، وفيرجينيا شهدت انقطاع في الكهرباء حيث مكث آلاف المواطنين في ظلام دامس، بينما أفاد مجلس الخدمات في مدينة نيوكسفيل بولاية تينيسي بأن المدينة شهدت أضرارا واسعة النطاق جراء العاصفة، وتستغرق عملية إصلاح الكهرباء عدة أيام.

جاء ذلك بتزامن تأكيد موقع تتبع انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة "باور اوتدج" أن أكثر من 800 ألف عميل فقدوا الطاقة في الولايات الجنوبية والوسطى الأطلسية الأمريكية، والموقع أفاد أيضا بانقطاع التيار الكهربائي حاليا عن عشرات الآلاف من المواطنين في أنحاء الولايات المتحدة في مقدمتها ولايات الاقليم الأطلسي الأوسط الأمريكية الذي تجاوز عدد المتأثرين بانقطاع الكهرباء 50 ألف شخص، بينما جاءت بنسلفانيا في مقدمة الولايات الأمريكية المتأثرة بانقطاع التيار عن قرابة 30 ألف شخص.

وسائل إعلام أمريكية أوضحت أن الأحداث المناخية القاسية الناجمة عن التغير المناخي، ونقص الاستثمار في محطات التحويل وخطوط النقل يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

انقطاع التيار الكهربائي الأخير في الولايات المتحدة جاء بعد تحذيرات شديدة من شركات الكهرباء من أن الحرارة الشديدة تعرض الغرب الأمريكي لخطر نقص إمدادات الطاقة في الوقت الذي تهدد فيه حرائق الغابات شبكة النقل ما يؤدي انقطاع التيار.