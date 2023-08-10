نيرة أشرف كلاكيت خامس مرة.. "فتاة المنوفية" رفضت الزواج من عاطل فذبحها فى الشارع

شهدت قرية أم صالح التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية جريمة قتل مروعة؛ حيث أقدم عاطل «له معلومات جنائية مسجلة» يدعي «هـ.س» ويبلغ من العمر 40 عامًا، من قرية طوخ طنبشا، علي قتل فتاة تدعي «فاطمة س ع» في منتصف العقد الثالث من العمر ذبحا وسط الشارع عقب رفض المجني عليها وأسرتها رد مبالغ مالية دفعها إليهم المتهم من أجل إتمام الزواج، كما نفت أسرة المجني عليها، ما زعمه المتهم، مؤكدين أنهم رفضوا اقتران الضحية بالزواج منه بسبب سوء سلوكه، وما علموه من سابق اتهامه في جرائم ومعاقبته على ذلك بالحبس.

أعاد سيناريو تلك الجريمة النكراء إلى الأذهان 4 وقائع شهدها الشارع المصري خلال عام والتي جاءت بالترتيب:

في 20 يوليو 2022 كانت الجريمة الأولي والأبشع والتي فتحت الباب لسماعنا مثل تلك الجرائم وأشهرها والتي عرفت إعلاميًا بجريمة فتاة جامعة المنصورة أو جريمة قتل نيرة أشرف؛ والتي قام فيها المتهم محمد عادل علي قتل زميلته نيرة أشرف ذبحا أمام حرم جامعة المنصورة لرفضها الزواج منه وتم ضبطه وقضت المحكمة باعدامه وتم تنفيذ الحكم عليه مؤخرا.

وفي 3 أغسطس 2022 قام المتهم المدعو أحمد فتحي علي قتل فتاة تدعي أماني عبدالكريم ضربا بالرصاص وسط الشارع بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لرفضها الزواج منه، ثم أقدم المتهم علي إنهاء حياته منتحرا وسط الزراعات في اليوم الثاني من ارتكاب جريمته.

وفي 9 أغسطس 2022 سدد إسلام محمد 17 طعنة لزميلته سلمي بهجت منهيا حياتها بمدخل العقار محل سكنها بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم ضبط المتهم وجار جلسات محاكمته أمام محكمة الجنايات.

وفي 14 سبتمبر 2022 أقدم شاب علي ذبح فتاة وسط الشارع وطعنها 3 طعنات في الرقبة والرأس بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية لرفضها الزواج منه وتم ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

العقوبات

قالت «دعاء عباس» المحامية والباحثة بمجال حقوق الإنسان ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل، أنه تتم إحالة كل متهم فى قضية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى المحاكمة الجنائية ويتم تطبيق قانون العقوبات وفقا لنص المواد التالية

المادة 230

كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

المادة 231

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

المادة 232

الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

المادة 233

من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

المادة 234

من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وأضافت المحامية أنه قد نص المشرع أن سبق الاصرار والترصد يتطلب شرطين: أولا.. وجود عنصر زمني طالت أم قصرت مدته فيستلزم وجود وقت من الزمن للتفكير والتجهيز وإعداد أدوات القتل، ثانيا: أن يكون الجاني فكر في الجريمة وهو في حالة هدوء وروية أي بعيدا عن ثوره الغضب وأن تكون النفس هادئة غير جائشة بالغضب.

أما إذا كان نيه القتل قد جاءت حالة أو لحظة دون مرور فترة زمنية طالت أم قصرت: ولم يكن الجاني في حالة هدوء وروية وكان تحت تأثير الاستفزاز والتهديد أو الغضب فلا وجود لسبق الإصرار.