غدًا.. انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى على مسرح أوبرا دمنهور

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بدار أوبرا دمنهور بمشاركة نخبة من الفرق الغنائية المتميزة، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 11 أغسطس حتى يوم 14 أغسطس، فى إطار الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية فى نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي.

ويفتتح فعاليات المهرجان فريق على مر الأجيال المتميز بطابع خاص وهو دمج الآلات الشرقية والغربية، والمزج بين الموسيقى القديمة والحديثة، من خلال التطرق إلى الفنون الغنائية التى تم غناءها على مر العصور في فترات زمنية متنوعة، وذلك بمشاركة كل من المطرب محمد الخولي والمطرب ياسر سعيد.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من بعض الأغاني القديمة التي غناها عمالقة الفن الجميل مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيد مكاوى، وعدد من الأغاني الحديثة التي شدى بها كبار الفنانين المعاصرين مثل محمد الحلو ووائل جسار ومدحت صالح وراغب علامة وهاني شاكر ورامي صبري وغيرهم، ومن أغاني طاير يا هوا - وحياتك يا حبيبي - عراف - ياريتنى - يمكن خير - جانا الهوا - سواح - خلينى ذكرى - كوكب تاني - قلبي عشقها - عاللى جرى - ألف ليلة وليلة.

هذا وتجدر الإشارة أن فريق على مر الأجيال، قد تأسس عام 2015، كما أن جميع أعضاؤه من عازفي دار الأوبرا المصرية، وقدموا حفلات غنائية ناجحة، كما اشتركوا في مهرجانات متعددة منها: المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني بالإسكندرية - مهرجان القلعة الدولي بمسرح قلعة صلاح الدين، وعدد من الحفلات الهامه في مسارح دار الأوبرا المصرية.

كما يحيي الليلة الثانية من فعاليات المهرجان كورال الكيان بقيادة المايسترو/ أحمد الرياني، الذي قاد العديد من الفرق الغنائية الحائزة على المركز الأول على مستوي الجمهورية خمس سنوات متتالية فى مسابقات عديدة، ويحيي الليلة الثالثة من فعاليات المهرجان فصل الغناء العربي لكورال تنمية مواهب أوبرا دمنهور والإسكندرية بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسني.

وتختتم فعاليات المهرجان بدمنهور بحفل غنائي للمنشد أحمد العمري، الحاصل علي المركز الأول في مسابقة الفائزون الدولية، والمركز الأول في مسابقة أندي الأصوات بجامع الأزهر الشريف، والمركز الأول في مسابقة إبداع كمدرب لجامعات مصر، والمركز الأول في مسابقة إبداع .

كما قام بإحياء حفل إفتتاح مسجد مصر المركز الثقافي الإسلامي وإحتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب إحيائه العديد من الحفلات علي مسارح مصر المختلفة.

وقدمت دار الأوبرا تذاكر الحفلات بأسعار مخفضة حتى تتناسب مع جميع شرائح المجتمع؛ من أجل إتاحة الفرصة لمختلف الفئات الاجتماعية لحضور مختلف الحفلات الفنية والغنائية.



