الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الخميس 10/أغسطس/2023 - 10:30 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الخميس/، أربعة فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية: إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة "بيت ريما" شمال غرب محافظة رام الله بوسط الضفة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وقال عيد براهمة مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة أريحا الواقعة شرق الضفة إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الله ناصر الحناوي، وهو من سكان مخيم "عقبة جبر"، وذلك أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية، علما بأنه لم يمض أسبوع على الإفراج عليه من سجون الاحتلال التي أمضى بها ستة أشهر.

وفي محافظة "سلفيت" التي تنتشر فيها المستوطنات بشكل سرطاني بشمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة "بروقين" عقب مداهمة منزل ذويه في البلدة وتفتيشه والعبث بمحتوياته، وفي "جنين" شمالا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من القرى والبلدات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع السكان.

وقالت تقارير صحفية إن قوات الاحتلال حاولت الدخول إلى مدينة "أريحا" عبر مدخلها الجنوبي غير أن قوات الأمن الفلسطينية تصدت لها ما منع اقتحام الاحتلال للمدينة.