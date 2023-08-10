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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.0% خلال يوليو الماضي

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (181.1) نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (2.0%) عن شهر يونيو 2023.

واوضح الجهاز  انه ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار  مجموعة الفاكهة بنسبة (12.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)،  مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (6.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%)، ، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%). 

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (38.2%) لشهر يوليو 2023 مقابل (14.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.

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