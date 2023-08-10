كندا توسع نطاق عقوباتها المفروضة ضد بيلاروسيا

الخميس 10/أغسطس/2023 - 10:28 ص

أعلنت كندا توسيع نطاق عقوباتها المفروضة ضد بيلاروسيا؛ لدعم النظام البيلاروسي للعملية العسكرية الروسية غير المبررة في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي -في بيان، نشرته وزارة الخارجية الكندية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن بلادها ستفرض عقوبات على 9 أشخاص، و7 كيانات بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة.

وأضافت أن هذه العقوبات تستهدف الأشخاص المتواطئين في "الانتهاكات الروسية المستمرة لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، جزئيًا من خلال بيلاروسيا وبدعمها".

وأوضحت أنه من بين أولئك الذين تمت معاقبتهم، مسؤولين حكوميين وقضاة ومساعدي النظام البيلاروسي، بما في ذلك رئيس التلفزيون الحكومي البيلاروسي إيفان ميخائيلوفيتش إيسمانت.

وتابعت جولي إن إعلان اليوم يستهدف أيضًا وزارة الدفاع في بيلاروسيا والقوات الداخلية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في بيلاروسيا، فضلًا عن شركات التصنيع والتكنولوجيا العسكرية.

وبحسب البيان، تدين كندا بأشد العبارات الممكنة دعم النظام البيلاروسي للعملية العسكرية الروسية غير المبررة في أوكرانيا، و"التي تسببت في قتل وجرح الآلاف وتشريد الملايين وعرقلة الاقتصاد العالمي وتفاقم الأزمات العالمية مثل الغذاء وأمن الطاقة".

كما دعت وزير الخارجية الكندية الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى التراجع فورا عن دعمه للعملية العسكرية.

وشددت على مواصلة كندا العمل مع شركائها؛ لضمان سماع أصوات شعب بيلاروسيا.