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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء التشغيل التجريبي للمبنى الجديد بمستشفى إيتاى البارود المركزي في البحيرة

مستشفي إيتاي البارود
مستشفي إيتاي البارود
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أعلنت مديرية الصحة والسكان في البحيرة، عن بدء التشغيل التجريبى للمبنى الجديد بمستشفي إيتاى البارود المركزى، حيث تم الإفتتاح التجريبي لـ 8 عيادات ( باطنة، جراحة، عظام، نسا، أطفال، تخاطب، مسالك، نفسية وعصبية ، بالإضافة للمعمل)، وتم نقلهم للمبنى الجديد بمستشفي إيتاى البارود المركزى، والذى سيتم إفتتاحه فى الفترة المقبلة، كما سيتم نقل باقي العيادات الخارجية خلال أيام إلى المبني الجديد.

وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة، أن المبني الجديد بمستشفي إيتاي البارود، يأتي ذلك ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمركز وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين .


 

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