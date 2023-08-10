انتظام الحالة المرورية وحركة السيارات اتجاهي نفق الأزهر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، الحالة المرورية اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، حيث يشهد نفق الأزهر انتظاما في حركة السيارات وسيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري وفي منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن الكورنيش يشهد كثافات متقطعة من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، اما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإنه يشهد سيولة مرورية.

وأضافت الإعلامية، أن كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية يشهد كثافات مرورية متقطعة مستمرة حتى غمرة، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات.

وأشارت إلى ظهور كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للطريق الدائري، وفي شارع صلاح سالم توجد كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، كما يشد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات.