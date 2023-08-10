إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين علي طريق السويس الصحراوي

اصيب 4 أشحاص في حادث تصادم سيارتين علي طريق مصر السويس الصحراوي .



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم سياره ملاكي بسياره سوزوكي علي طريق السويس علي البطئ إتجاه السويس وبعد بوابه الرسوم وأمام مدخل 2 مدينتي.



وعلي الفور انتقلت سيارات الاسعاف ورجال المرور الى مكان الحادث وتبين بالفحص اصابة 4 اشخاص جراء وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويقوم رجال المرور برفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة.