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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين علي طريق السويس الصحراوي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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اصيب 4 أشحاص في حادث تصادم سيارتين علي طريق مصر السويس الصحراوي .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم سياره ملاكي بسياره سوزوكي علي طريق السويس علي البطئ إتجاه السويس وبعد بوابه الرسوم وأمام مدخل 2 مدينتي.

وعلي الفور انتقلت سيارات الاسعاف ورجال المرور الى مكان الحادث وتبين بالفحص اصابة 4 اشخاص جراء وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويقوم رجال المرور برفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة.

اصابة 4 اشخاص في حادث تصادم سيارتين علي طريق السويس الصحراوي - حادث تصادم طريق مصر السويس الصحراوي