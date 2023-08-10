الخارجية الروسية: على أوكرانيا وقف الأعمال العدائية للتوصل إلى تسوية سلمية

الخميس 10/أغسطس/2023 - 09:26 ص

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، أنه يجب على أوكرانيا وقف الأعمال العدائية؛ من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا.

وقال جالوزين، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس: "من جانبنا، ، نواصل التمسك بموقفنا المبدئي بأن تسوية شاملة ومستدامة وعادلة لن تكون ممكنة إلا إذا أوقف نظام كييف الأعمال العدائية، وتوقف رعاته الغربيين عن إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، شددت في وقت سابق على أنه "بدون مشاركة الجانب الروسي ومراعاة مصالحه، لن يكون لأي اجتماعات بشأن الأزمة الأوكرانية أدنى قيمة مضافة".

وأضافت زاخاروفا أن حقيقة تسوية شاملة ومستدامة وعادلة للنزاع، لا يمكن تحقيقها إلا إذا "أوقف نظام كييف الأعمال العدائية"، كما أشارت الدبلوماسية إلى ضرورة "تأكيد الأسس الأصلية لسيادة أوكرانيا، وضعها المحايد وعدم المنحاز وغير النووي".